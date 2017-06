Catsburg contento dei “joker lap”

L’olandese è balzato al comando della classifica piloti grazie al successo ottenuto nella Main Race sul Nürburgring Nordschleife.

Il pilota della Volvo Polestar tornerà sulla sua S60 TC1 in Portogallo, dove spera di fare altre belle cose.

“Questa novità apre ad ulteriori opportunità di sorpasso su una pista dove è difficile farne – ha detto – E’ una cosa in più da valutare sulle strategie, dovremo pensare bene a cosa fare per sfruttarla. Non siamo abituati a questo genere di opzioni, l’abbiamo vito nel rallycross e potrebbe essere molto interessante, non vedo l’ora di capire come andrà”.

I “joker lap” verranno utilizzati fra Opening Race e Main Race una volta da tutti i concorrenti.

