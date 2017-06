Catsburg pronto a difendere la sua leadership

Nicky Catsburg si presenterà alla WTCC Race of Portugal da leader del FIA World Touring Car Championship dopo aver soffiato il primo posto in classifica piloti a Tiago Monteiro nelle gare del Nürburgring Nordschleife.

In Germania il pilota della Polestar Cyan Racing ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione, mentre il portoghese della Honda non ha preso alcun punto e si è visto scavalcato per 2 lunghezze.



Due anni fa Monteiro finì K.O. a Vila Real, così come Catsburg, ma ricordiamo che Tiago verrà spinto dal tifo del proprio pubblico, al quale regalò il successo nel 2016.



"Arrivare in Portogallo da leader del campionato è bello, ma ti mette anche quella pressione necessaria affinché possa confermarmi tale - ha detto l'olandese - Vila Real è una pista molto veloce ed impegnativa, penso che la lotta con le Honda, specialmente contro quella di Tiago Monteiro, sarà serrata. Sui cittadini le Civic WTCC vanno forte e stavolta avranno anche 30kg in meno. Noi abbiamo comunque dimostrato di essere veloci nonostante la zavorra, quindi puntiamo al massimo dei punti".



“Vila Real è una pista difficile e chi lo nega secondo me ha torto. Su un cittadino non si può sbagliare come su altri tracciati e se in Portogallo finisci fuori vai contro il muro, rischiando di compromettere il weekend. Bisognerà restare concentrati sempre. Ci si divertirà, ma sarà anche molto stressante: nel 2015 riuscii a superare Tiago al via, poi combattei contro Sébastien Loeb e infine ebbi un incidente”.