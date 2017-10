Catsburg pronto a ridurre il distacco

Nicky Catsburg farà di tutto per riavvicinarsi alla vetta del FIA World Touring Car Championship.

Il pilota della Polestar Cyan Racing è reduce da un doppio ritiro patito nella WTCC Race of Argentina.



Con 8 gare ancora in calendario e 41 punti da recuperare, l'olandese spera di risalire dalla quinta posizione assoluta in cui si trova ora.



"Ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità per questo finale di stagione e sono molto fiducioso - ha detto - Ho perso terreno dalla vetta a causa di due forature nell'ultimo weekend in Argentina. Ma adesso è presto per parlare di qualsiasi cosa, dobbiamo pensare a correre e a vincere cercando di prendere più punti possibili".