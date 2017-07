Catsburg si prende una grande pole in Argentina

Nicky Catsburg ha conquistato la DHL Pole Position della FIA WTCC Race of Argentina grazie ad un giro spettacolare sui 4,806km di Termas de Río Hondo.

Al volante della sua Volvo S60 Polestar, l'olandese è finito largo all'ultima curva nel tentativo della Q3, ma questo non gli ha impedito di precedere per 0"184 la Honda di Norbert Michelisz. Tiago Monteiro è terzo, mentre Esteban Guerrieri è quarto e migliore del WTCC Trophy davanti a Thed Björk.



Per Catsburg si tratta della seconda partenza al palo in carriera nel WTCC e diventa il quinto pilota diverso a scattare davanti a tutti quest'anno, a conferma di quanto sia aperto il campionato.



"E' stato un ottimo giro - ha commentato - Già dalle libere era andato tutto molto bene, siamo stati veloci. Abbiamo fatto alcune piccole modifiche sull'auto che in qualifica hanno portato ad un bel risultato, anche se comunque non è stato semplice. Siamo stati vicini alla perfezione, peccato per quell'uscita di pista molto spettacolare nel finale, ma ho potuto spingere e fare la differenza. Sono molto contento di questa pole position e dei 5 punti presi, il campionato è apertissimo".



Michelisz ha aggiunto: "Il secondo posto era il massimo che potevamo ottenere oggi. Il team ha fatto un grande lavoro, l'auto era veloce fin dalle libere, anche se c'è stato un problemino ai freni che mi ha costretto a cambiare le pastiglie fra Q2 e Q3; forse ha influito un po' sulla mia prestazione, ma comunque ho preso punti importanti per il campionato".



A seguire abbiamo l'idolo locale Néstor Girolami, Mehdi Bennani, Tom Chilton, Ryo Michigami, Yann Ehrlacher, John Filippi e Tom Coronel, tutti eliminati in Q2, mentre Rob Huff, Dániel Nagy, Zsolt Dávid Szabó e Kevin Gleason hanno alzato bandiera bianca già in Q1. Per Huff in particolare è stata una eliminazione clamorosa dovuta allo spiattellamento di una gomma nel suo ultimo giro.



Chiudendo decimo in Q2, Ehrlacher partirà in pole nella Opening Race con la LADA Vesta WTCC della RC Motorsport.



La WTCC Race of Argentina prosegue domenica con la Opening Race e la Main Race. Il primo round sarà di 11 giri e partirà alle 15;00 locali, mentre il secondo durerà 13 tornate e scatterà alle 16;15. Tutto verrà trasmesso in diretta su FOX Sports Latin America e sui canali in chiaro TVPA e Canal 12.