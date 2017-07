Catsburg: “Voglio combattere le Honda”

Nicky Catsburg probabilmente ha detto addio ai sogni di conquista del titolo piloti del FIA World Touring Car Championship dopo il doppio ritiro patito in Argentina.

Il pilota della Polestar Cyan Racing matematicamente sarebbe ancora in corsa. In Sud America si era presentato a -10 dal leader Tiago Monteiro, sul quale era riuscito a recuperare qualcosina conquistando i 5 punti della pole position.



Nelle gare della domenica, però, l'olandese è incappato in una doppia foratura e sia Monteiro che Norbert Michelisz gli sono saltati davanti, oltre al suo compagno di squadra Thed Björk. Essendo a -41 dalla vetta, è chiaro che le ambizioni cambiano e bisognerà pensare al bene della squadra.



"Siamo stati molto veloci, ma per me si è trattato di un weekend terribile - ha detto prima di lasciare Termas de Río Hondo - Nella Opening Race sono stato sfortunato, una toccata con Tiago mi ha procurato una foratura, mentre nella Main Race le gomme afflosciate sono state due. Continuerò a combattere, ma temo che il titolo ormai sia andato".



"Thed è ancora in corsa e io cercherò di aiutarlo il più possibile. Dobbiamo sconfiggere le Honda".



Catsburg si è comunque consolato con la conquista del TAG Heuer Best Lap Trophy.