Chi è Yann Ehrlacher?

Yann Ehrlacher ha vinto la sua prima gara nel FIA World Touring Car Championship in Argentina lo scorso weekend: vediamo di conoscere meglio il 21enne nipote di Yvan Muller, quattro volte Campione WTCC.

Il francese proviene da una famiglia con lo sport nel sangue: sua mamma Cathy ha corso in macchina, mentre suo padre ha fatto il calciatore.



Nonostante questo, Ehrlacher è entrato a far parte del mondo dei motori piuttosto tardi.



"Non ho mai corso sui kart, sono sempre andato a scuola. A 16 anni ho partecipato ad una gara in Francia facendo anche bene, ma era solo un'uscita singola".



"Dopo mi sono recato in Germania per correre in Scirocco Cup, gare di supporto al DTM; si trattava di auto a trazione anteriore molto simili a quelle stradali. Con Yvan sono tornato in Francia e ho vinto il campionato Supercar nella Classe dedicata ai giovani, poi l'anno successivo mi sono imposto in quella principale. La passata stagione sono salito su una LMP3 ed ora eccomi qui nel WTCC".



Ehrlacher aveva cominciato bene ottenendo il terzo tempo nei test ufficiali di Monza alla prima uscita con la LADA Vesta TC1 della RC Motorsport.



Yann ha debuttato con il numero 68 (lo stesso di suo zio Yvan) centrando la pole position della griglia invertita della Opening Race in Marocco. In quel caso gli fu chiesto che pressioni avvertiva e la sua risposta fu molto chiara: "L'unica pressione riguarda le gomme".



A Marrakech fu però retrocesso in fondo al gruppo per non essersi fermato alle prove di peso, per cui i primi punti sono arrivati in Italia, dove ha finito in Top10, così come in altre occasioni. Per cinque volte ha raggiunto la Q2 in qualifica.



Oltre al WTCC, Yann prende parte anche alla European Le Mans Series con il team di suo zio.