Chilton e la pressione per il titolo

Tom Chilton si è accorto benissimo che in questa stagione del FIA World Touring Car Championship tutto è molto aperto e le pressioni sono più elevate.

Il britannico si appresta ad affrontare l'evento del WTCC in Argentina del prossimo weekend come uno dei favoriti e pretendenti alla corona iridata, dato che dopo 10 gare è sesto a -36 dal leader Tiago Monteiro.



"E' entusiasmante e c'è tensione perché si sa che si possono perdere tanti punti se il weekend va male, ma è anche il motivo per cui corro nel turismo e non nel GT - ha affermato il pilota della Sébastien Loeb Racing - Quando condividi l'auto con altra gente, come accade nel GT, c'è meno pressione, mentre qui da noi è tutta sulle spalle di uno. Va benissimo così e spero di prendere altri punti pesanti".



Chilton lo scorso anno vinse la Opening Race a Termas de Río Hondo con la sua Citroën C-Elysée (nella foto), dunque nelle gare del 14-16 luglio prossimo tenterà di ripetersi.



"E' una delle mie piste preferite, molto veloce e con curve belle. Ho sempre avuto la sensazione di poter essere forte su quel circuito".