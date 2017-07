Chilton resta molto determinato

Tom Chilton ora è in vacanza, ma sarà comunque prontissimo quando il FIA World Touring Car Championship ricomincerà la sua avventura in Cina.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha perso per un soffio la vittoria nella WTCC Race of Argentina quando nella Opening Race ha ricevuto una penalità per un contatto con Yann Ehrlacher, scivolando così quarto.



Nonostante sia in testa al WTCC Trophy dopo Termas de Río Hondo, ora il britannico è a -53 dal leader Tiago Monteiro nella classifica generale. Nella WTCC Race of China, che si terrà al Ningbo International Speedpark il 13-15 ottobre, servirà un pronto riscatto.



"Sono molto scocciato perché volevo vincere - ha detto - Yann ha frenato troppo a centro curva e non ho potuto evitarlo. Non l'ho colpito di proposito o con malizia per sbatterlo fuori".



Chilton nel 2013 vinse in Cina a Shanghai e anche nell'unica gara andata in scena al Goldenport Park Circuit di Pechino l'anno seguente.