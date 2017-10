Chilton ringrazia la Sébastien Loeb Racing per la vittoria nel WTCC Trophy

Tom Chilton ha ringraziato la Sébastien Loeb Racing per avergli consentito di vincere nel WTCC Trophy al Ningbo International Speedpark lo scorso weekend.

L'inglese era arrivato in Cina a parimerito con Mehdi Bennani e Rob Huff in classifica, ma nella Opening Race un contatto con il suo connazionale lo aveva mandato K.O.



Il lavoro della sua squadra ha però rimesso in pista la sua Citroën C-Elysée WTCC, con la quale si è imposto nella Main Race.



"La squadra ha fatto un grandissimo lavoro per rimandarmi in pista rimettendo a posto trasmissione, dischi dei freni e la parte anteriore sinistra in appena 15 minuti, con lo sterzo che era perfetto - ha detto Chilton - Per via della pioggia sul rettilineo si slittava parecchio. Nel WTCC Trophy la battaglia è sempre più bella, Bennani e Rob non hanno preso punti, mentre io ho vinto la seconda gara. Non era il modo in cui desideravo riuscirci, ma ora sono in testa alla classifica e va bene così. Sono contento perché non volevo tornare a casa a mani vuote. Comunque ancora grazie alla Sébastien Loeb Racing, se sono qui a festeggiare il primato è merito loro".



Chilton ora ha 4 punti di vantaggio su Huff e 5 su Bennani. Esteban Guerrieri è a -7 dal lui dopo la grande vittoria ottenuta nella Opening Race.