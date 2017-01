Chilton rinnova con la Sébastien Loeb Racing

Tom Chilton prosegue la sua avventura nel FIA World Touring Car Championship anche per la stagione 2017, dopo che oggi è stato annunciato il suo rinnovo con la Sébastien Loeb Racing.

Il britannico, che lo scorso anno fu uno dei protagonisti del WTCC Trophy, dove concluse alle spalle del compagno di squadra Mehdi Bennani, con la squadra francese ha ottenuto una vittoria in Argentina e il giro più veloce al Nürburgring Nordschleife che gli è valso il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Il 2017 sarà una delle stagioni che sulla carta apparirà più aperta di sempre, per cui il 31enne, che correrà ancora con la Citroën C-Elysée WTCC, avrà la grande possibilità di puntare al titolo.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha detto: "Tom è parte del WTCC, ha sempre lavorato duramente e ad ogni stagione è cresciuto, lo scorso anno ci ha mostrato qualità notevoli con ottime prestazioni. Con la sua velocità ed esperienza non sarà solamente uno dei principali candidati per la vittoria del WTCC Trophy. Quest'anno avremo almeno dieci concorrenti in lizza per il titolo, cosa mai vista in un Mondiale FIA. Sono certo che Tom sia fra loro perché corre con un grande team e conosce bene la sua C-Elysée TC1".



"Sarà un anno molto impegnativo per me, ma sono davvero felice di essere ancora al via del WTCC con la Sébastien Loeb Racing - ha commentato Chilton - Ancora una volta ci aspetta una stagione entusiasmante. Nel 2016 abbiamo vissuto momenti fantastici e quest'anno voglio migliorare la mia posizione nel WTCC Trophy. Vorrei ringraziare i miei sponsor, in particolare l'azienda assicurazioni di Arthur J. Gallagher per il loro supporto. Vincere in pista è sempre un merito che va condiviso coi partner e la squadra. Sono fortunato ad essere ancora con la Sébastien Loeb Racing affiancato da Gallagher, non vedo l'ora di incominciare a lottare per la vittoria".



Dominique Heintz, Team Principal della Sébastien Loeb Racing, ha aggiunto: "Siamo felici di proseguire la nostra avventura con Tom. La sua prima stagione è stata un grande successo, è cresciuto velocemente assieme al team grazie alla sua esperienza e capacità in questo campionato. E' un pilota ambizioso che punta fortemente al gradino più alto del podio dei privati e di quello assoluto. E' l'obiettivo comune, con la nostra C-Elysée WTCC potrà pensare ancora in grande anche quest'anno. Il suo doppio impegno fra WTCC e BTCC è una sfida incredibile che ci affascina, non possiamo che fare il tifo per lui".



Chilton correrà nel WTCC e anche nel British Touring Car Championship.



La prima gara del Mondiale per lui sarà la WTCC Race of Morocco del 7-9 aprile.



La carriera di Tom Chilton nel WTCC in numeri

Gare: 117

Vittorie: 4

Pole: 2

Giri veloci: 4

Giri in testa: 59



Le gare di Tom Chilton nel FIA World Touring Car Championship 2017

WTCC Race of Morocco (Marrakech): 7-9 aprile 2017 S

WTCC Race of Italy (Monza): 28-30 aprile 2017

WTCC Race of Hungary (Hungaroring): 12-14 maggio 2017

WTCC Race of Germany (Nürburgring Nordschleife): 25-27 maggio 2017

WTCC Race of Portugal (Vila Real): 23-25 giugno 2017 S

WTCC Race of Argentina (Termas de Río Hondo): 4-6 agosto 2017

WTCC Race of China (Shanghai International Circuit): 13-15 ottobre 2017*

WTCC Race of Japan (Twin Ring Motegi): 27-29 ottobre 2017

WTCC Race of Macau (Circuit de Guia): 17-19 novembre 2017 S

WTCC Race of Qatar (Losail International Circuit): 30 novembre-1 dicembre 2017 N



S=gara cittadina

N=gara notturna

*Soggetto all’accordo fra i promoter