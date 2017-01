Cinque francesi protagonisti del WTCC

Yvan Muller è il pilota francese che più ha vinto nel FIA World Touring Car Championship, visto che primeggia come titoli conquistati, pole, vittorie, giri veloci, giri in testa e giri record. Ma dal 2005 sono stati 13 in totali i concorrenti della Francia a correre nella serie, per cui vediamo alcuni nomi di essi.

Laurent Cazenave(nella foto): Pilota di grande esperienza nel GT ha corso la sua prima gara del WTCC a Pau nel 2008. Colpito dal campionato, è tornato anche nel 2009.



John Filippi: Dopo aver debuttato in Classe TC2 con la SEAT della Campos Racing, il giovane nativo della Corsica è passato alla Chevrolet TC1 con la quale nel 2015 è partito in pole di Gara 2 in Qatar, così come in Argentina e Cina nel 2016.



Nicolas Lapierre: Giunto alla LADA nel finale di stagione 2015 ha mostrato ottime cose nonostante non fosse un esperto delle auto a trazione anteriore. Dopo è tornato nel WEC.



Sébastien Loeb: Vincitore alla sua seconda gara nel WTCC, il 9 volte Campione WRC ha migliorato tantissimo nel corso della sua esperienza con la Citroën.



Hugo Valente: Dopo aver stupito da pilota privato, il transalpino è passato alla LADA nel 2016, ma i risultati non sono stati altrettanto positivi.