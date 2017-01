Cinque motivi per seguire il WTCC nel 2017

La stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship si annuncia come una delle più combattute. Con l'aggiunta di Macao e Monza in calendario, vediamo quali sono le altre ragioni per seguirla tutta.

1: I nomi dei piloti sono più o meno gli stessi, ma cambiando le carte in tavola saranno almeno una decina i potenziali pretendenti al titolo.



2: Piste storiche come Macao e Monza sono state aggiunte ad altre quali Vila Real e Nürburgring Nordschleife(nella foto).



3: Il WTCC avrà una novità con il "giro jolly", che sarà a disposizione dei piloti solo in alcuni circuiti.



4: Nella Main Race ci sarano più punti a disposizione.



5: Dopo aver visto che funziona, anche nel 2017 verrà riproposto il Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3), al quale prenderà parte per la prima volta il Team Volvo Polestar.