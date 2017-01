Citroën C-Elysée WTCC, la migliore di tutte

La Citroën ha visto includere la propria C-Elysée WTCC fra le auto migliori delle corse turismo dal sito TouringCarTimes.com.

Nell'elenco delle vetture ci sono i mezzi di BTCC, DTM, STCC, V8 Supercars e WTCC, con quella francese eletta la migliore del FIA World Touring Car Championship.



Ecco quanto scritto su TouringCarTimes.com: "Pur non avendo grandi avversari nel 2016, non c'è dubbio che la Citroën C-Elysée sia la vettura migliore del FIA World Touring Car Championship fin dal 2014, anno del suo debutto. E' stata sempre velocissima su ogni circuito, soprattutto nelle mani del Campione José María López, ma anche in quelle dei privati, come ad esempio Mehdi Bennani, capace di vincere due volte quest'anno. La Citroën non sarà più presente con la squadra ufficiale l'anno prossimo, ma le C-Elysée lotteranno sicuramente ancora per la vittoria".



Cliccate quiper vedere l'elenco completo.