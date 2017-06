Comunicazione sul “joker lap”

Al termine di prove libere 1 e 2 della FIA WTCC Race of Portugal andate in scena sabato sul tracciato di Vila Real, i team manager delle squadre partecipanti al WTCC hanno espresso le loro preoccupazioni riguardanti la sicurezza del "joker lap" (il giro alternativo in stile Rallycross), in modo particolare sul rientro nella carreggiata principale delle vetture.

Gli ufficiali della FIA hanno ascoltato attentamente tutte le considerazioni di piloti e responsabili delle squadre, proponendo di restringere l'uscita dal "joker lap" di 15m e di allungarla per ridurre i rischi di collisioni e aumentarne la sicurezza.



Gli organizzatori dell'evento hanno anche provveduto a rendere la linea più visibile per evitarne attraversamenti da parte di chi non utilizzerà l'opzione, nonché rivisto il programma odierno con una ricognizione di 15' (alle 13;30 locali) per tutti i piloti da effettuare sul tracciato per visualizzare i cambiamenti del layout.



In caso di gara bagnata, il "joker lap" non verrà utilizzato.