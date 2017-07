Coronel: “Grande lavoro dei meccanici”

Tom Coronel ha elogiato il lavoro compiuto dai meccanici della ROAL Motorsport, i quali hanno ricostruito la sua Chevrolet RML Cruze TC1 in tempo per il via del weekend della WTCC Race of Argentina.

Nelle prove libere dell'ultima gara in Portogallo, il pilota olandese era andato a sbattere violentemente riportando diversi danni alla vettura.



Dopo soli 11 giorni dal botto di Vila Real, l'auto è arrivata aggiustata in Argentina da Francoforte grazie al lavoro degli uomini del team veneto.



"C'era tantissimo da fare - spiega Coronel - La squadra ha lasciato Vila Real domenica sera per andare a Barcellona e mettersi al lavoro nella sede della Campos Racing, dove hanno potuto ripararla trovando i ricambi necessari. Sono serviti parecchi giorni e notti, ma alla fine la Chevrolet è stata rimessa a posto e spedita a Francoforte".



"Il motore è finalmente messo a nuovo e tutto è stato sistemato, proprio come avevano promesso i meccanici. Ora posso tornare in pista con ottimismo".



Coronel aveva chiuso secondo la Main Race della WTCC Race of Argentina nel 2016.