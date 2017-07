Coronel in vacanza col sorriso

Per Tom Coronel è il momento di riposarsi con le ferie estive dopo le gare del FIA World Touring Car Championship tenutesi in Argentina.

L'olandese si è recato in Sud America reduce dal weekend durissimo della WTCC Race of Portugal, dove un incidente nelle libere aveva distrutto la sua Chevrolet, poi ricostruita dagli uomini della ROAL Motorsport.



A Termas de Río Hondo, Coronel ha terminato per due volte in Top10, cosa che lo ha tirato su moralmente.



"Prima di tutto ringrazio i meccanici di ROAL Motorsport e Campos Racing che in pochissimo tempo hanno rimesso a posto ciò che restava della mia Chevrolet - ha spiegato - E' servito davvero tanto lavoro, purtroppo l'incidente non è stata colpa mia. In Argentina non ho iniziato benissimo, ci sono state subito perdite d'olio, poi ho avvertito forti vibrazioni e ho dovuto cambiare il set-up delle sospensioni perché non andava bene".



"Nella Opening Race, ho lottato con Ryo Michigami e John Filippi, ma è andato tutto bene. Al via della Main Race, forse sono stato un po' troppo aggressivo e ho toccato Filippi, poi anche con Rob Huff ci sono stati alcuni contatti, ma nulla di grave".



"Sono felice che l'auto abbia funzionato egregiamente dopo quell'incidente in Portogallo e sono convinto che potrò fare bene nelle prossime uscite. Vado in vacanza contento, poi andremo in Cina dove il circuito sarà nuovo per tutti. E' molto bello".