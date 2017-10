Filipe De Souza partirà 16° nelle gare del FIA World Touring Car Championship di oggi.

Il pilota di Macao aveva fatto la sua ultima gara nel Mondiale nel 2014 e sarà in azione in Cina e anche in Giappone con la LADA Vesta TC1 della RC Motorsport.



De Souza non aveva mai guidato una TC1 e nelle prime prove ha cercato di conoscere meglio l'auto.