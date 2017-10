Dornieden torna in corsa con la vittoria in eSports WTCC a Suzuka

Alexander Dornieden è tornato in azione in eSports WTCC vincendo a Suzuka domenica sera.

Dopo aver saltato l'evento di Shanghai, il tedesco ha ripreso la rincorsa al titolo nella gara in Giappone.



Oltre ad assicurarsi la pole, con il successo in Gara 1 e il quarto posto in Gara 2 Dornieden è balzato con la sua Honda nuovamente al comando della classifica, sfruttando il fatto che Márk Nándori non ha preso alcun punto.



Division 1, Gara 1: Dornieden resiste e vince

Dornieden è balzato subito in testa partendo dalla pole, mentre Nándori è incappato nel disastro toccato da Nikodem Wisniewski finendo in testacoda e ritrovandosi 21°. Davanti, Dornieden si è dovuto difendere da Norbert Leitner e Bence Bánki, con Jan Stange dietro guardingo. Leitner a metà gara è riuscito a passare primo sfruttando un errore di Dornieden, che però poco dopo si è ripreso la posizione con una bella mossa al tornantino e qualche sportellata successiva. A due giri dalla fine, Leitner ci ha riprovato alla curva 1 mandando il tedesco largo, il quale ha però rimontato toccandosi anche con Bánki e tornando a passare Leitner di prepotenza alla curva 3. Bánki e Stange ne hanno approfittato per raggiungere Leitner e superarlo costringendolo ad accontentarsi del quarto posto. Dietro di lui troviamo Gergo Baldi, Andre Fossto, Guillaume Theot, l'ottimo debuttante Alexandre Vromant, Tobias Olsson e Wisniewski, che si è assicurato la pole position per Gara 2. Nándori ha tagliato il traguardo 24° perdendo la vetta del campionato.



Division 1, Gara 2: Leitner si riscatta

Wisniewski sfrutta la pole ed è primo alla curva 1, dove Olsson e Theot si toccano con quest'ultimo che finisce nella ghiaia. Dornieden e Stange cercano la rimonta in Top10, mentre Nándori è lontano dai punti. Wisniewski ha perso la leadership a metà gara, Stange si è invece ritirato dopo un contatto con Fossto. Olsson si è dunque trovato primo pressato da Leitner, che alla chicane del "Triangolo" lo ha superato andando a prendersi la seconda vittoria dell'anno con la Honda marchiata Oscaro eSports by SDL. Olsson finisce dietro a Baldi nel finale, Dornieden è quarto dopo aver beffato anche Wisniewski e Vromant. Bánki, Leo Semard, Fossto e Dirk Knatz (Team CS Sport) completano la TOp10.



Division 2: Alves vince all'ultimo

Manuel Alves è finalmente riuscito a vincere dopo numerosi tentativi precedenti grazie ad un sorpasso compiuto nel finale ai danni di Jonas Hillert, che era stato in testa dall'inizio, ma che poi ha chiuso terzo dietro ad Alves e Mesca Vlad. Sascha Gemeinhardt e Jonathan Schelstraete erano partiti dalla prima fila, ma tagliano il traguardo sesto e quinto.



Dornieden a Macao da leader di eSports WTCC

Alexander Dornieden è quindi il nuovo leader provvisorio di eSports WTCC quando manca solo l'evento del 12 novembre a Macao da disputare. Bisognerà però aspettare le decisioni dei commissari sulla sua mossa finale effettuata su Norbert Leitner. Il pilota dell'Impact Racing Team ha 23 punti di margine su Márk Nándori, che a Suzuka non ha preso punti. Jan Stange è terzo con 171 lunghezze, mentre Gergo Baldi ne ha 165.



Cliccate qui per rivedere le azioni di Suzuka.