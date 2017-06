Due avversari alleati per Björk

Thed Björk è convinto che avere due compagni di squadra capaci di vincere nel FIA World Touring Car Championship siano l'unico modo per crescere e ambire al titolo.

Grazie ai due podi conquistati a Vila Real, lo svedese è salito al secondo posto della classifica piloti alle spalle di Tiago Monteiro e superano Nicky Catsburg.



"Questo posto è fantastico, un'atmosfera davvero incredibile e anche se il tifo era tutto per Monteiro, posso dire che mi è piaciuto tantissimo e mi ha caricato - ha ammesso il pilota della Polestar Cyan Racing - E' stato bello salire sul podio e anche vivere il paddock. Ho raggiunto l'obiettivo di terminare per due volte fra i primi tre, non è stato semplice perché la pista è impegnativa, ma tutto è andato bene e dobbiamo continuare così. Il team ha lavorato duramente e a metà stagione siamo in testa al campionato. Avere due compagni di squadra in grado di lottare per il titolo ti rende più forte".



"Il "joker lap" ha funzionato nonostante sia stata una novità introdotta all'ultimo momento. Vedremo se tornerà ad essere utilizzato in futuro, sicuramente sulle tattiche ha influito e regalato emozioni in più. All'inizio c'era un po' di preoccupazione, come è normale, però è andato bene".



Néstor Girolami, terzo pilota della Volvo, non ha avuto molta fortuna e ora è scivolato molto lontano dalla vetta.