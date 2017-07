Due belle gare per Guerrieri

Esteban Guerrieri è stato autore di un bel weekend in occasione delle gare del FIA World Touring Car Championship andate in scena a Termas de Río Hondo.

Il pilota della Campos Racing ha chiuso terzo assoluto nella Opening Race e quarto nella Main Race, dove ha vinto fra i concorrenti del WTCC Trophy. Attualmente l'argentino si trova a 113 punti in classifica generale, ovvero 22 in meno del Campione 2012 Rob Huff che lo precede al settimo posto.



"Sono state due gare molto dure, ma posso ritenermi soddisfatto dei risultati - ha detto Guerrieri - La lotta è stata molto aggressiva e quando spingi al massimo non tutto può andare bene, ma stavolta sono stato fortunato. Non sono partito benissimo in entrambi i round, per cui nei primi giri ho cercato di recuperare; è un punto su cui dovrò lavorare. Il sistema di partenza che abbiamo è sicuramente ottimo, ma restiamo lontani dagli altri e questo ci fa perdere diverse posizioni al via, il che è frustrante".



"In gara sono comunque riuscito a rimontare con qualche bel sorpasso, battagliando e osando in alcuni frangenti; abbiamo dato spettacolo ed è quello che vuole la gente. Dopo il podio della Opening Race ho pensato che la Main Race sarebbe stata più tirata, ma ho chiuso quarto; in tutti i casi sono contento. Nella seconda avevo una vettura migliore, dovevo però fare meglio in qualifica perché sentivo di avere più o meno lo stesso passo di Honda e Volvo. Ringrazio tutto il team Campos Racing e quelli che mi hanno supportato qui".