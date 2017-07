Ecco i debuttanti a Termas

Saranno quattro i debuttanti a Termas de Río Hondo, teatro delle prossime gare del FIA World Touring Car Championship.

Yann Ehrlacher, Kevin Gleason, Ryo Michigami e Zsolt Dávid Szabó non hanno mai corso sui 4,806km della pista argentina.



Michigami (Honda) non si è mostrato preoccupato: "Il circuito va imparato, ma sono pronto e non vedo l'ora di iniziare".



Il quartetto scenderà per la prima volta in pista sabato mattina alle 8;30 locali per le prove libere 1.