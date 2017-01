Ecco i primi piloti per il 2017

In attesa di ulteriori novità e conferme, ecco alcuni concorrenti che hanno già confermato la propria presenza nel FIA World Touring Car Championship 2017.

Al momento quelli che hanno detto che ci saranno formano un bel numero di 46 vittorie complessive, un titolo piloti e due WTCC Trophy. Vediamo chi sono:



Tom Chilton(nella foto): Prosegue l'avventura nella Sébastien Loeb Racing per il britannico, che al volante della Citroën C-Elsysée sarà uno dei favoriti nella lotta al titolo.



Rob Huff: Campione nel 2012, l'inglese torna alla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dopo tre anni per guidare una Citroën C-Elsysée. "Huffy" è il pilota con più gare WTCC alle spalle.



Norbert Michelisz: Passato alle gare dopo essere stato scoperto dai videogiochi, l'ungherese ha regalato alla Honda la vittoria nella tripletta dello scorso anno in Giappone. Per lui, laureatosi Campione fra i privati due stagioni fa, si tratta della seconda annata da concorrente ufficiale.



Ryo Michigami: Sarà il primo giapponese ad intraprendere l'intera annata nel WTCC con una squadra ufficiale. In patria ha accumulato parecchia esperienza fra monoposto, turismo e GT.



Tiago Monteiro: Due vittorie nel WTCC 2016 (una davanti ai suoi tifosi in Portogallo), terzo posto finale e diversi podi. Per l'ex-pilota di F1 e uomo Honda il 2017 significa puntare al Mondiale.



Su FIAWTCC.it a breve ci saranno nuovi annunci di piloti e squadre.