Ehrlacher: “In Cina ho capito dove migliorare”

Yann Ehrlacher ha detto che non vincere la Opening Race della FIA WTCC Race of China lo scorso weekend lo farà migliorare come pilota.

Il 21enne era reduce dal suo primo successo ottenuto nel FIA World Touring Car Championship in Argentina e al Ningbo International Speedpark si trovava in testa.



Una volta partiti dopo il periodo di safety car, il ragazzo della RC Motorsport è però stato superato da Esteban Guerrieri e ha chiuso secondo.



"Nei primi giri sono riuscito a spingere e a guadagnare molto, non avevo mai avuto un vantaggio così in carriera dopo sole tre tornate - ha detto il francese - Mi sentivo a mio agio e mi è scocciato parecchio che sia entrata di nuovo la safety car. Ho sofferto di aquaplaning e ho perso completamente l'auto in frenata, così Guerrieri è riuscito a superarmi. Mi sono serviti due giri per ritrovare il ritmo che avevo all'inizio. Dopo si è trattato di gestire la situazione. Sono contento di aver conquistato il secondo podio assoluto nel WTCC, ma debbo imparare dai miei errori per fare meglio la prossima volta".