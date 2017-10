Ehrlacher punta sull’esperienza per vincere ancora

Yann Ehrlacher ha conquistato la sua prima vittoria nel FIA World Touring Car Championship in Argentina e dopo la sosta estiva è pronto per tornare in azione al Ningbo International Speedpark per continuare sugli stessi risultati.

Il pilota della RC Motorsport si era imposto in Sud America nella Opening Race sfruttando la penalità inflitta a Tom Chilton per averlo superato con un contatto.



Il 21enne ora è molto carico in vista dell'appuntamento cinese.



"Vincere una gara del WTCC è fantastico e vorrei proseguire così - ha dichiarato il nipote di Yvan Muller - Sarà dura, ma questo è il nostro obiettivo per la Cina".



Il francese non ha mai corso a Ningbo, ma ha già in mente una strategia ben precisa.



"Ho provato a studiarmi alcuni video onboard su YouTube, è l'unica cosa che ho trovato perché mi resta solamente una piantina del tracciato. Ho notato che ci sono curve a medio-bassa velocità, per cui farò come ho lavorato per tutto l'anno, ossia imparerò la pista nelle Prove Libere per poi presentarmi pronto in Qualifica. Sarà molto importante cercare di avere lo stesso passo dell'Argentina".



Oltre a Kevin Gleason, Ehrlacher avrà come compagno di squadra Felipe De Souza, che torna a correre nel WTCC.