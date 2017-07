eSports WTCC, ci si prepara per le emozioni di Spa

Mentre il FIA World Touring Car Championship si sposta in Sud America per la WTCC Race of Argentina, la versione online del Mondiale ideata con eSports WTCC resta a darsi battaglia in Europa.

La pista belga di Spa-Francorchamps ospiterà il quinto evento stagionale domenica sera, con Alexander Dornieden (Impact Racing Team, Honda) e Jan Stange (Impact Racing Team, Volvo) in testa alla serie divisi da 7 punti.



Al termine delle pre-qualifiche, Dornieden ha ottenuto il 4° crono, mentre Stange è 13°. Terzo tempo per Tim Heineman, che in classifica è terzo a -10 da Stange.



Prima posto invece per la Volvo dell'ungherese Gergo Baldi, seguito dalla S60 del suo connazionale Dávid Nagy. Ricordiamo che Baldi ha già vinto all'Hungaroring mostando il suo potenziale. Kevin Leaune è stato il migliore dei debuttanti chiudendo 12°, con Jonathan Schelstraete più veloce fra i belgi.



Yann Ehrlacher, protagonista con la RC Motorsport nel vero campionato WTCC, non ha ottenuto un bel tempo e dovrà vedersela con i concorrenti della Division 2.



eSports WTCC sarà quindi in scena sui 7,004km di Spa-Francorchamps dalle 19:00 di domenica 9 luglio in diretta sulle pagine Facebook e YouTube del WTCC. Il commento è affidato a Lewis McGlade e Robert Wiesenmüller.



Cliccate qui per saperne di più.



Lo sapevate? Spa-Francorchamps ha ospitato la WTCC Race of Belgium in due occasioni. Dirk Müller e Fabrizio Giovanardi vinsero nel 2005, mentre Yvan Muller e José María López si divisero i successi nel 2014.