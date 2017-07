eSports WTCC: Dornieden e Nándori vincono a Spa

Alexander Dornieden ha incrementato il proprio vantaggio nella classifica del campionato virtuale eSports WTCC grazie alla seconda vittoria conquistata in stagione a Spa-Francorchamps domenica sera. A metà anno il tedesco ha 29 punti di margine sui suoi rivali. Vediamo come sono andate le cose in Belgio.

Baldi conquista la pole

Gergo Baldi ha centrato un grande giro record nel suo tentativo in qualifica, mentre il leader del campionato Alexander Dornieden si è classificato secondo nonostante gli sforzi profusi.



Division 1, Gara 1: Dornieden trionfa dopo una battaglia serratissima

E' stata una gara combattutissima per le prime tre posizioni, con David Nagy a salire secondo prima di passare anche Baldi a "Les Combes" nel corso del terzo giro, mentre Dornieden lo inseguiva da vicinissimo. Nagy ha resistito per un po', poi Dornieden lo ha indotto all'errore sempre a "Les Combes" consentendogli di andare a prendere il successo. Terzo Baldi seguito da Tim Heinemann, Jan Stange, Kevin Siggy Rebernak e Márk Nándori. Il debuttante Kévin Leaune è ottavo davanti ad Adam Pinczes e Dirk Knatz, per la prima volta a punti e in pole per Gara 2.



Division 1, Gara 2: vince Nándori nonostante le pressioni

Pinczes e Nándori hanno superato subito la Chevrolet bianco-rocca di Knatz al via, ma il primo non è poi riuscito a difendersi a "Les Combes", con Nándori passato in testa. Dietro di loro, Heinemann e Baldi si sono toccati al curvone "Pouhon" e i piloti della Impact Racing, Dornieden e Stange, ne hanno approfittato. Dirk Knatz ha gestito la situazione nel secondo passaggio, seguito da Leaune, Stange e Dornieden. Leaune è stato passato da Stange e Dornieden, mentre Rebernak e Chris Butcher, partiti molto bene, hanno superato Leaune poco dopo. La gara di Heinemann è terminata dopo una collisione con le Citroën di Bánki e Butcher, i quali hanno perso parecchio tempo. Pinczes ha cercato di difendere il proprio secondo posto, ma Dornieden lo ha raggiunto e sopravanzato all'esterno della "Bus Stop" a tre giri dalla fine. Stange lo ha seguito a "La Source", con Pinczes scivolato al quarto posto. Alle loro spalle, Leaune e Nagy hanno dato spettacolo con una battaglia incredibile e un bellissimo testa a testa all' "Eau Rouge". Nel frattempo Dornieden si è concentrato nel rincorrere Nándori, ma il tempo è scaduto e l'ungherese ha festeggiato il successo, con Stange terzo. La battaglia per il quarto posto si è risolta con Pinczes e Rebernak che si sono toccati a "Stavelot" e il secondo è crollato al decimo posto. Nagy taglia il traguardo quinto davanti a Leaune, Thomas Stempurszki, Klaus Schulze e Cristian Moisescu.



Dopo il Belgio, la classifica vede Dornieden ha portato a +29 il proprio vantaggio su Stange prima della prossima gara che si terrà allo Slovakiaring il 6 agosto.



Cliccate quiper rivedere tutte le emozioni di Spa.



Division 2: Jager è freddissimo

Tamas Jager si è imposto nella Division 2 dopo una gara combattutissima. Il poleman Nicola Guarini si è girato alla prima curva e Stefan Fritsch è balzato al comando, poi ha perso il controllo della propria auto consentendo a Michael Heyman di beffarlo, ma per poco dato che anche un suo errore ha ridato via libera a Jager, il quale ha chiuso vincitore seguito da Manuel Alves e Dariusz Wielgosz.