eSports WTCC, intervista con Nikodem Wisniewski

Spa-Francorchamps ospita il quinto round di eSports WTCC e il 23enne polacco Nikodem Wisniewski, attualmente sesto con il suo team FEEDER Ragnar, ha parlato del gioco virtuale realizzato da RaceRoom.

Quando hai cominciato a correre nelle gare virtuali?

"Ai tempi della scuola mi dedicavo a rFactor 1, era il 2010 e seguivo molto la F1. Mi piaceva, ma dovevo utilizzare la tastiera del computer e ovviamente diventava scomodo. Ho comprato il mio primo volante, un Logitech Formula Force EX. Era rosso e fatto in plastica, ma era già un buon cambiamento e in pochi mesi ho cominciato a correre in diversi campionati polacchi, prima di passare al DFGT".



Ti piacevano le corse o ci sei arrivato tramite i videogiochi?

"Seguivo la F1 perché c'era Robert Kubica, ma in generale il motorsport in Polonia è molto popolare e mi sarebbe piaciuto diventare pilota. Purtroppo da noi è quasi impossibile, c'è solo una pista e nemmeno omologata FIA, per cui ho deciso di dedicarmi ai videogiochi".



Dopo così tanto tempo, come valuti la nuova esperienza con RaceRoom e eSports WTCC?

"Ogni gioco ufficiale è bello e tutte le serie proposte da eSports ti consentono di crescere. In passato ho provato diversi giochi di RaceRoom perché mi piace molto provare qualcosa di nuovo. Sono andato vicino a vincere in ROLLER, ma non ero abbastanza veloce da riuscirci. Ora provo con questo, mi piace. E' fatto bene perché si sente il grip delle gomme e le varie differenze".



In questa stagione sei riuscito a salire sul podio, ma non ancora a vincere...

"Sto imparando a correre con le auto a trazione anteriore, prima ho corso con quelle a trazione posteriore ed è una sfida nuova per me. Al Nordschleife ho avuto un problema tecnico, altrimenti avrei potuto essere più avanti in classifica. Anche a Monza ci sono stati guai, ho commesso un errore spingendo troppo, ma in generale sto crescendo di volta in volta, quindi a Spa-Francorchamps punto a salire sul podio".



Giochi virtuali e realtà hanno diverse similitudini, compreso quello del WTCC; dove pensi si possa arrivare?

"E' vero, siamo molto vicini al reale, ma credo che ogni cosa valga per sè. Non credo che uno dal vero possa essere altrettanto bravo quanto nel gioco, anche se probabilmente al 95% i giochi di motori ti rendono forti come nella realtà. eSports è veramente ottimo, non capisco perché non sia ancora così conosciuto, secondo me è davvero fantastico come passatempo. Ci sono eventi importanti, un po' come la Vegas eRace, ma bisogna affrontare ogni cosa in modo professionale per diventare bravi. Per me è un passatempo e un divertimento, ma mi piacerebbe potesse diventare un'occupazione alternativa in modo da non dover andare al lavoro tutti i giorni".



Ad ogni gara ti sei qualificato, hai qualche consiglio per i giocatori di Division 2 e 3?

"Per migliorare non bisogna esagerare, ci vuole chiaramente tempo e pazienza, ma se non hai il feeling giusto non puoi crescere. Piuttosto fermati, fai altre cose e poi torna e vedrai che dopo qualche giro andrà meglio. Non è sempre la giornata ideale, si rischia il nervosismo. E poi bisogna sempre cercare di imparare dagli altri. Io guardo le vetture fantasma, non di tutti ovviamente, per provare ad imparare. Per esempio, a Portimão stavo soffrendo molto, quindi ho seguito l'ombra di Bence Bánki, Alexander Dornieden e Thomas Petitjean, capendo come migliorare il mio giro. E poi bisogna lavorare bene sul set-up, la conoscenza tecnica per me vale il 50% del lavoro".



eSports WTCC sarà di scena sui 7,004km di Spa-Francorchamps alle ore 19;00 e verrà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube con il commento di Lewis McGlade e Robert Wiesenmüller.