eSports WTCC, prossimo round a Suzuka

Come i piloti del FIA World Touring Car Championship, i concorrenti di eSports WTCC si apprestano a correre in Giappone il prossimo round.

Il Mondiale approda al Twin Ring Motegi il weekend del 27-29 ottobre, mentre domenica sera le gare virtuali del WTCC si svolgeranno a Suzuka.



Kévin Leaune ha chiuso davanti nelle pre-qualifiche con 0"2 di margine sugli avversari, ma avendo raccolto molte penalità nei precedenti eventi sarà costretto a rinunciare a Suzuka.



Questo lascerà Bencé Banki (Citroën), Gergo Baldi (Volvo), Nikodem Wisniewski (Honda) e l'ottimo debuttante Jaroslav Honzik (Chevrolet) liberi di lottare per il successo, con tutti i marchi rappresentati nella Top4.



Fra i contendenti per il titolo abbiamo Jan Stange sesto e Márk Nándori dodicesimo. Alexander Dornieden non è andato oltre il ventesimo posto, ma avendo Nándori preso una penalità di 5 punti a Shanghai, il suo vantaggio su Dornieden è sceso a 8 lunghezze, con Stange a -13. Il belga Jonathan Schelstraete ha terminato primo in Division 2.



L'evento si svolgerà domenica 22 ottobre alle ore 19;00 e verrà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook ufficiali del WTCC, con cronaca di James Kirk e Robert Wiesenmüller.