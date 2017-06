eSports WTCC, Stange si avvicina alla vetta con la vittoria in Portogallo

Jan Stange ha ridotto di due punti il distacco che lo separa da Alexander Dornieden dopo le gare di eSports WTCC andate in scena domenica in Portogallo.

Sulla pista di Portimão si è svolto l'evento virtuale del FIA World Touring Car Championship messo in piedi da RaceRoom Racing Experience.



Il debuttante Christoph Spiller ha dominato la Division 2 con la sua Citroën precedendo Stefan Fritsch e Manuel Moya. Alcuni incidenti hanno invece messo K.O. altri favoriti come Alves, Guarini ed Hekman.



Nel primo gruppo, Thomas Petitjean ha piazzato la propria Honda in pole position per la prima volta, seguito dalle Civic di Márk Nándori e Tim Heinemann, con quest'ultimo che alla prima curva è balzato al comando superando Nándori alla curva 1 e Petitjean al tornantino con un lieve contatto.



Nándori ha poi soffiato il secondo posto a Petitjean al giro 3, con il francese scivolato alle spalle anche della Volvo di Gergo Baldi e insidiato da quella di Kevin Siggy Rebernak e da Stange. Stange e Baldi hanno attaccato Petitjean, ma Stange è arrivato lungo in frenata colpendo l'ungherese e facendo finire entrambi nelle retrovie. Questo ha permesso a Rebernak di salire al terzo posto, mentre Petitjean ha perso terreno per problemi di freni e gomme. Anche Dornieden si è ritrovato dietro al gruppone per un contatto avvenuto al via.



Nel frattempo, Heinemann (Team racegitter.de) ha vinto la Division 1 seguito da Nándori, Rebernak, Adam Pinczes e Nikodem Wisniewski. David Nagy ha chiuso sesto davanti ad Andrés Mesa, Baldi e Stange. Petitjean ha recuperato fino a tagliare il traguardo decimo.



Petitjean ha combattuto con Stange al via del secondo round. Rebernak si è ritirato per problemi tecnici, mentre Tim Heinemann ha rimontato da centro gruppo con grinta. Nagy e Baldi hanno dato tutto, ma non sono riusciti a riprendere la Honda, con Heinemann a risalire al terzo posto. Petitjean ha risparmiato le gomme per il finale, ma Stange è sembrato più in forma con la sua Volvo.



A tre tornate dalla fine, Stange ha attaccato Petitjean alla "Torre Vip", Heinemann ha provato ad approfittarne per passare entrambi, ma tagliando la variante è stato superato anche da Baldi.



Stange si è preso il comando delle operazioni, Heinemann si è ritrovato fra Baldi e Petitjean e quest'ultimo lo ha colpito alla "Torre Vip" all'ultimo giro mandandolo quasi in testacoda. Wisniewski, Nagy e Banki hanno seguito da lontano la bagarre, Heinemann ha provato ad attaccare Wisniewski.



All'ultimo passaggio, Baldi ha sbagliato la frenata della prima curva ed Heinemann e Wisniewski lo hanno superato. Heinemann ha riprovato l'attacco a Petitjean alla "Torre Vip" colpendolo un'altra volta e facendogli perdere un'altra posizione a vantaggio di Wisniewski.



Primo successo per Stange (Impact Racing Team), seguito da Heinemann, attaccato a parole da Wisniewski nelle interviste post-gara per il suo stile di guida.



Petitjean è quarto davanti a Nagy, Baldi e Bánki. Ottavo Leitner, in Top10 anche Dornieden e Pinczes.



Il prossimo appuntamento con eSports WTCC si terrà a Spa-Francorchamps, in Belgio, fra tre settimane.