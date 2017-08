eSports WTCC, tutti allo Slovakia Ring

La seconda parte di stagione di eSports WTCC organizzata da RaceRoom è pronta per partire, con una battaglia sempre più accesa.

Lo Slovakia Ring, teatro della WTCC Race of Slovakia dal 2012 al 2016, ospiterà l'evento virtuale il 6 agosto su una pista molto tecnica ricca di saliscendi e parti impegnative.



Negli anni passati piloti del FIA World Touring Car Championship come Sebastién Loeb e Gabriele Tarquini non hanno mai nascosto il loro amore per il tracciato slovacco.



Kévin Leaune (SDL eSports) e Gergo Baldi (Wauters Automotive) saranno sicuramente fra i favoriti domenica sera, quando la gara andrà in diretta sui canali ufficiali Facebook e YouTube.



In attesa del round, Leaune ha preceduto Baldi nelle qualifiche, entrambi al volante delle rispettive Volvo S60 Polestar TC1.



Leaune è stato il primo dei 7 piloti di Division 1 a darsi battaglia, con il debuttante Gaetan Goarant che ha ottenuto un ottimo quarto posto.



Tim Heinemann è stato il migliore delle Honda, terzo, ma a causa di troppe penalità non potrà prendere parte alle gare di domenica.



Il leader di eSports WTCC Alexander Dornieden ha terminato sesto con la sua Honda, dietro alla Citroën di Bence Bánki, che sarà in azione sulla pista di casa.



L'altro pilota dell'Impact Racing, Jan Stange (secondo dietro a Dornieden) ha ottenuto il 13° tempo.



Anche Yann Ehrlacher, vincitore della WTCC Race of Argentina, ha corso con la sua vettura #68, mentre Timo Klinga è stato il migliore della Division 2.



James Kirk e Robert Wiesenmüller si occuperanno della cronaca della gara che scatterà alle ore 19;00.