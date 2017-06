Fernandes al debutto in Portogallo

Manuel Fernandes farà il proprio debutto nel FIA World Touring Car Championship in occasione delle gare che si terranno a Vila Real la prossima settimana (23-25 giugno).

Il portoghese vinse l'anno scorso sulla pista di casa nella gara della FIA European Touring Car Cup e stavolta farà il salto di categoria salendo sulla terza LADA Vesta TC1 della RC Motorsport.



Per la prima volta la squadra francese schiererà quindi tre vetture, dato che in pista vedremo Yann Ehrlacher e Kevin Gleason.



Fernandes si unirà anche al suo connazionale Tiago Monteiro, vincitore della WTCC Race of Portugal 2016 con la sua Honda ufficiale, per la gioia dei numerosissimi fan locali.



"Sono davvero entusiasta - ha commentato Fernandes, che in carriera ha iniziato sulle monoposto aggiudicandosi recentemente un Abarth Trophy - Due anni fa ho perso l'occasione di correre qui, ma sapevo che prima o poi mi sarebbe capitata nuovamente una chance da non farmi sfuggire. Stavolta non avrò alcuna pressione e penserò solamente a prepararmi bene. Sarò nella mia città, su una pista che conosco molto bene e non ho necessità di raggiungere risultati particolari. La cosa più importante sarà divertirsi".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha aggiunto: "Siamo felici di accogliere Manuel come secondo portoghese nella famiglia del WTCC. Correrà in casa ed è un pilota bravo e con esperienza. Ovviamente non dovrà sottovalutare il livello del WTCC e degli altri piloti, ma il suo approccio è quello giusto di una persona tranquilla; attorno a lui avrà un team di persone brave e capaci, gli auguro il meglio".



La prima edizione della WTCC Race of Portugal si tenne nel 2007, mentre Vila Real entrò in calendario nel 2015. Le gare sui saliscendi di questo tracciato risalgono al 1931, anno in cui Gaspar Sameiro ed Ercilio Barbosa vinsero l’evento sui 7.150m di pista con la loro Ford Model A. Negli anni a seguire non sempre vennero disputate gare, ma con l’arrivo del WTCC a Vila Real si è visto per la prima volta un Mondiale FIA. Il layout da 4.755m è ricco di curve, salite e discese, con diverse chicane inserite per motivi di sicurezza; l’ultima sezione in discesa vede le vetture toccare i 240km/h. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato.



La novità del 2017 è il "joker lap", dove i piloti dovranno affrontare una volta un percorso alternativo più lungo durante Opening Race e Main Race, il che renderà più avvincente lo spettacolo.