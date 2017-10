FIA WTCC JVCKENWOOD Race of Japan, cambia il programma

Il programma della FIA WTCC JVCKENWOOD Race of Japan del 27-29 ottobre ha subito un cambiamento importante.

Il tifone che ha colpito Cina e Giappone, che già aveva causato problemi nel fine settimana del FIA World Touring Car Championship a Ningbo, ha ritardato i trasporti del materiale del Mondiale, con lo spostamento dell'orario di partenza dei container da Shanghai a Tokyo.



Per dare quindi la possibilità ai team di sistemare le proprie cose e preparare le vetture per le verifiche teniche e i relativi set-up, è stato deciso che sabato 28 ottobre si svolgeranno solamente le Prove Libere 1 alle ore 15;15 (le 8;00 italiane) locali anziché alle 8;00 (1;00).



Prove Libere 2, Qualifiche, WTCC MAC3, Opening Race e Main Race sono state invece spostate a domenica 29 ottobre, con i piloti che potranno incontrare i fan in pit-lane dalle ore 12;10. Le attività in pista potrebbero comunque subire ulteriori variazioni.



Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta su Eurosport Player, mentre Qualifiche e WTCC MAC3 sono state spostate in differita su Eurosport 1 dalle 4;30. A seguire ci sarà la diretta di Opening Race e Main Race, sempre su Eurosport 1 alle 5;45 e alle 7;00. Altre emittenti nel mondo, incluso J SPORTS in Giappone, seguiranno il tutto in diretta; per sicurezza controllate le programmazioni.



Sabato 28 ottobre



15;15-16;00: Prove Libere 1



Domenica 29 ottobre



8;00-8;45: Prove Libere 2



9;40-10;00: Qualifiche Q1



10;05-10;15: Qualifiche Q2



10;20 (apertura pit lane per la prima auto): Qualifiche Q3



10;40-10;55: WTCC MAC3



14;15-14;40: Opening Race (11 giri)



15;30-16;00: Main Race (13 giri)



François Ribeiro, capo di Eurosport Events, promoter del WTCC, ha detto: "Purtroppo il meteo non possiamo controllarlo, speriamo che le programmazioni TV e i viaggi per i fan verso il Twin Ring Motegi non subiscano inconvenienti. Il team di DHL, il nostro partner logistico ufficiale, è fantastico e siamo certi che ci assicureranno un servizio perfetto cercando di ridurre i ritardi al minimo. Sarà una domenica molto impegnativa, ma già in passato abbiamo avuto delle programmazioni del genere. Non vediamo l'ora di goderci questo spettacolo".