Filippi si unisce al team Sébastien Loeb Racing

John Filippi sarà in una nuova squadra per la stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship.

Grazie al supporto dello sponsor OSCARO, il francese ha firmato per correre con la Sébastien Loeb Racing la prossima annata.



Dopo aver centrato una bella doppietta nel WTCC Trophy 2016 con Mehdi Bennani e Tom Chilton, la squadra di Dominique Heintz e dell'ex-rallista darà quindi all'ex-pilota della Campos Racing la possibilità di crescere e mettersi ulteriormente in mostra.



A 21 anni il nativo della Corsica affronta la quarta stagione nel WTCC, un'avventura iniziata nel 2014. Dopo aver fatto il salto di categoria con la Chevrolet RML Cruze TC1 nel 2015, Filippi è salito per due volte sul podio del WTCC Trophy, chiudendo la passata stagione quinto fra i privati e arrivando per cinque volte in Top10. Con la vettura della Campos è anche riuscito a partire dalla pole position della griglia invertita in tre occasioni.



"Sono molto contento - ha commentato Filippi - Salirò su una nuova macchina di un team molto forte. Quando sarò in pista per i primi test capirò quali prestazioni potrò ottenere e quanto mi manca per raggiungere il massimo livello. Solo allora potrò darmi un obiettivo stagionale. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra e il mio ingegnere, l'inverno è stato lungo e mi manca l'atmosfera del paddock, voglio tornare a vivere le emozioni del mondo delle corse. So che guiderò una macchina molto potente e dovrò essere cauto, per arrivare al 100% dovrò superare una grande sfida".



Sébastien Loeb, che in due stagioni di WTCC ha vinto 6 gare dopo aver dominato le scene per 9 anni nel FIA World Rally Championship, ha dichiarato: "Sono contento di aver raggiunto l'accordo con John, un pilota giovane che sta facendo esperienza. Si è fatto le ossa con altre auto, ora si unisce al nostro team e questo significa che dovrà dare il massimo. Quando iniziai la mia carriera avevo la sua stessa età di oggi, il mio primo rally lo affrontai a 22 anni a livello continentale, mi pare. Ha ancora tanto tempo davanti a sè per dimostrare e aumentare il suo potenziale".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha aggiunto: "Dopo tre stagioni passate ad imparare con la Campos Racing, John ha fatto il miglior cambiamento che potesse passando alla SLR, con l'occasione di guidare la vettura più forte del lotto. E' un grande passo avanti per lui e i suoi sponsor, sarà una stagione fondamentale e come promoter del WTCC lo terremo d'occhio".



La Sébastien Loeb Racing, con sede a Soultz-sous-forêts (Francia) aveva debuttato con Bennani nel 2015; l'anno scorso il marocchino e Chilton hanno conquistato anche tre vittorie assolute.



La stagione 2017 del WTCC scatterà da Marrakech, in Marocco, il weekend del 7-9 aprile.