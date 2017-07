Giornata in chiaroscuro per Michigami

Ryo Michigami non potrà partire dalla prima fila della griglia invertita nella Opening Race della FIA WTCC Race of Argentina.

Il giapponese si era qualificato nono in Q2, ma la sostituzione del motore sulla sua Honda lo farà arretrare in fondo al gruppo per il primo round che si terrà a Termas de Río Hondo.



Nonostante ciò, il pilota dell'Honda Racing Team JAS ha qualcosa di cui sorridere.



"E' stata una giornata con emozioni contrastanti - ha detto Michigami, che in Argentina non era mai stato - Da un lato sono contento per aver ottenuto la mia miglior prestazione in qualifica nel WTCC, anche perché nelle libere non abbiamo girato molto e con conosco bene la pista. Purtroppo ci sono stati problemi di motore, altrimenti sarei partito in prima fila nella Opening Race. Spero in gara di non incontrare altri guai".