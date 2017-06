Girolami in cerca di fortuna a Vila Real

Néstor Girolami non è stato molto fortunato in questa stagione del FIA World Touring Car Championship e spera che a Vila Real le cose cambino.

L'argentino si presenta alla WTCC Race of Portugal reduce da ben tre ritiri consecutivi.



Nonostante ciò, il pilota della Polestar Cyan Racing resta ottimista, avendo corso sul cittadino di Vila Real nel 2015 ed essendo salito sul podio a Marrakech, altro tracciato stretto e tortuoso.



"In Argentina ho corso parecchie volte sui cittadini e mi sono sempre piaciuti tantissimo - ha detto Girolami - Bisogna evitare errori stupidi nelle prove libere, altrimenti potrebbero rovinarti il weekend, mentre in qualifica devi spingere al massimo; il risultato ottenuto è il 90% del lavoro".