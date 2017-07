Girolami non si arrende

Néstor Girolami sarà l'osservato speciale nelle gare del FIA World Touring Car Championship che si terranno in Argentina, dove correrà sostenuto dai suoi tifosi.

Il pilota della Polestar Cyan Racing è piombato a -106 punti dal leader in classifica piloti in seguito ad una marea di problemi e sfortune, dunque in patria cercherà di aiutare la sua squadra e i compagni Thed Björk e Nicky Catsburg nella rincorsa al titolo Mondiale.



“Sento di essere veloce e competitivo, sono solo stato molto sfortunato fino ad ora - ha detto "Bebu" - Ci cuole pazienza e dovrò fare del mio meglio per aiutare il team, dato che stiamo lottando per due titoli. Mancano cinque gare e io voglio concentrarmi al massimo per correrle bene, cosa che ho sempre fatto”.