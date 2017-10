Girolami pronto a ripartire con slancio

Néstor Girolami è convinto di essere in una buona posizione quando riprenderà l'avventura nel FIA World Touring Car Championship in Cina.

Il pilota della Polestar Cyan Racing al momento è solamente nono in classifica dopo 12 gare disputate, nelle quali ha avuto parecchia sfortuna al volante della sua Volvo S60 TC1.



La sosta estiva e il fatto che si vada a correre su una pista nuova per tutti come il Ningbo International Speedpark sono ottime basi da cui ripartire per fare bene.



"E' una pista molto diversa dalle altre e nessuno ci ha mai corso prima - ha detto l'argentino - Sarà una grande sfida, ma ci siamo adattati in fretta ai nuovi circuiti e nella pausa estiva abbiamo continuato a lavorare, per questo ritengo che siamo in una buona posizione. Ci mancano quattro weekend di gara e dobbiamo continuare a lavorare uniti nel team, così riusciremo a battere i nostri avversari".