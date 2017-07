Girolami punta a fare bene in casa

Néstor Girolami spera in un bel sostegno da parte dei suoi tifosi nella FIA WTCC Race of Argentina di oggi.

Il pilota della Polestar Cyan Racing ha perso la Q3 in qualifica per soli 0"105 a vantaggio del suo amico e connazionale Esteban Guerrieri, dunque partirà sesto.



"C'è stato un problema tecnico che ha reso duro l'assalto alle posizioni che contavano - si rammarica l'argentino - Comunque il team ha fatto un ottimo lavoro e i meccanici mi hanno rimesso a posto l'auto. Ora dobbiamo continuare così e pensare a come tornare ancora più forti in gara".



Girolami è salito sul podio solamente nella WTCC Race of Morocco, poi è incappato in una serie sfortunatissima.