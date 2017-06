Girolami spera di riscattarsi in casa

Néstor Girolami vuole rifarsi in Argentina dopo le recenti delusioni patite nelle gare del FIA World Touring Car Championship.

Il pilota della Polestar Cyan Racing ha dovuto alzare bandiera bianca sia in Ungheria che in Germania, mentre in Portogallo è stato rallentato da problemi meccanici.



"Ho avuto problemi dovuti a forti vibrazioni per tutte e due le gare, purtroppo questo mi ha impedito di ottenere un buon risultato - rivela l'argentino - Il prossimo evento si terrà in casa mia, spero che stavolta vada meglio, magari facendo bene come a Marrakech. Dobbiamo continuare a crederci".