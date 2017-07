Gleason nel WTCC fino a fine stagione

Kevin Gleason porterà a termine la stagione 2017 nel FIA World Touring Car Championship con la RC Motorsport.

Il 30enne statunitense aveva debuttato in occasione della WTCC Race of Italy di aprile chiudendo a punti al volante della LADA Vesta TC1 preparata dalla squadra di Magny-Cours, con la quale ha raggiunto l'accordo per proseguire la sua avventura anche nelle restanti gare dell'anno.



"Sono molto contento di poter restare nel WTCC con la RC Motorsport - ha detto Gleason - In questo campionato mi sto divertendo tantissimo e posso esprimere il mio potenziale ai massimi livelli. Nelle restanti cinque gare dell'anno continuerò ad imparare e crescere con la LADA Vesta TC1, sperando di scalare la classifica".



"Nel 2016 sono riuscito a vincere in TCR International Series ed è lo stesso mio obiettivo anche per il WTCC. Chiaramente stiamo parlando di un livello molto diverso, anche perché ci sono Case ufficiali. Questa è l'occasione per fare esperienza contro i migliori piloti turismo del mondo".



"Non vedo l'ora di essere in Argentina, altra pista nuova per me dove vorrei continuare a fare progressi".



Nato in Pennsylvania, Gleason ha iniziato a correre nel 2010 e nel 2015 ha terminato quinto in TCR International Series con due successi, mentre lo scorso anno ha preso parte solo ad alcuni eventi vincendo una gara.



La sua avventura nel WTCC è seguita dal canale TV Velocity, il quale ha 62,3 milioni di share negli Stati Uniti e in Canada e manda in onda le migliori immagini della serie.