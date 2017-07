Gleason pronto a lottare in Argentina

Kevin Gleason è pronto per dare battaglia nella FIA WTCC Race of Argentina dopo qualifiche deludenti.

Lo statunitense si era piazzato solamente ultimo ieri e dovrà scattare dal fondo con la sua LADA Vesta WTCC.



"E' stato un weekend frustrante fin dalle prime libere che sono state accorciate - ha ammesso il pilota della RC Motorsport - Nelle FP2 mi ero trovato meglio, ma in qualifica non sono riuscito a sfruttare le gomme nuove accusando anche un ritardo di 1" rispetto alle libere con quelle usate. Bisogna che mi rimbocchi le maniche".



"Abbiamo lavorato a lungo sull'auto durante la notte per cambiare diverse cose e migliorare il bilanciamento, manca trazione e spero che le condizioni della pista migliorino grazie alle altre gare. Ho faticato a far lavorare le gomme, ho cercato di sfruttare l'unico momento in cui non c'era nessuno in pista, ma è stata durissima".