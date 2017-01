Gli appuntamenti della nuova stagione: #1 Marocco

Con la WTCC Race of Morocco si apre la stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'evento del 7-9 aprile.

IL CIRCUITO

Nome: Circuit International Automobile Moulay El Hassan

Indirizzo: 47, avenue Mohamed V – Guéliz, 40000 Marrakech, Marocco

Sito: www.marrakechgrandprix.com

Lunghezza: 2,971 km

Giro record (qualifica): José María López (Citroën C-Elysée); 1'22"024 (130.3km/h), 07/05/16

Giro record (gara): Hugo Valente (LADA Vesta) 1'23"087 (128.7km/h), 08/05/16

Precedenti: 7

Fuso orario: GMT +1 h

Alba/tramonto: da comunicare

Temperatura prevista: da comunicare

Aereoporto: Marrakech Menara Airport (8 km)



DESCRIZIONE

Il Circuit Moulay El Hassan, costruito nella zona residenziale di Marrakech, è stato trasformato da tracciato cittadino a circuito semi-permanente grazie alle modifiche studiate dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke. Ora la pista rispetti gli standard FIA Grade II, ma resta con i monti Atlas e la città di Marrakech come sfondo. Ora il tracciato misura quasi 3km (prima era di 4,6 km). Sicuramente non mancherà il tifo per l’idolo locale Mehdi Bennani.



I VINCITORI

2016: Opening Race: Tom Coronel (Chevrolet Cruze); Main Race: José María López (Citroën)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Yvan Muller (Citroën C-Elysée)

2014: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Sébastien Loeb (Citroën C-Elysée)

2013: Gara 1: Michel Nykjær (Chevrolet Cruze); Gara 2: Pepe Oriola (SEAT León)

2012: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Yvan Muller (Chevrolet Cruze)

2010: Gara 1: Gabriele Tarquini (SEAT León); Gara 2: Andy Priaulx (BMW 320)

2009: Gara 1: Rob Huff (Chevrolet Cruze); Gara 2: Nicola Larini (Chevrolet Cruze)



I PRECEDENTI

2009-Oggi: Circuit Moulay El Hassan, Marrakech



LA TOP5

1: Il debutto del WTCC in Marocco risale al 2009, anche se la prima gara internazionale si tenne nel 1958 a Casablanca, il cui GP fu vinto da Stirling Moss, che però a fine anno venne battuto da Mike Hawthorn nella lotta per il Titolo.

2: La prima gara del WTCC in Marocco fu vinta da Rob Huff con la Chevrolet (partito dalla pole). In Gara 2 il britannico si piazzò terzo dietro a Yvan Muller (SEAT) e Nicola Larini (Chevrolet).

3: Il dominio Citroën iniziò a Marrakech nel 2014, con José María López e Sébastien Loeb vincitori nei due round.

4: Le lingue ufficiali sono berbero e arabo, ma si sente parlare anche il dialetto locale darija, il francese, lo spagnolo e l’inglese.

5: Il marocchino Mehdi Bennani è diventato il primo arabo a vincere una gara di un Mondiale FIA aggiudicandosi la WTCC Race of China a Shanghai 2014.



COSA E' SUCCESSO NEL 2016?

Il privato Tom Coronel ha conquistato il successo nella Opening Race della FIA WTCC AFRIQUIA Race of Morocco dopo una intensissima battaglia con la Citroën di José María López, festeggiando un successo che gli mancava dal 2013. Sotto gli occhi di Roberto Ravaglia, capo della ROAL Motorsport, l’olandese ha approfittato della penalità inflitta ad Hugo Valente (LADA) per il contatto avvenuto al via con James Thompson; una volta che il francese è rientrato ai box per scontare il drive-through, Coronel ha preso la testa della corsa senza più mollarla. A Marrakech è poi sceso un violento acquazzone durante la Main Race, con l’asfalto del nuovo Circuit Moulay El Hassan reso ancor più viscido. Non si è fatto intimorire Rob Huff, il quale ha guidato la tripletta tutta di marca Honda precedendo al traguardo Norbert Michelisz e Tiago Monteiro. L’idolo locale Mehdi Bennani compie una bella rimonta nella Main Race e conquista il successo nel WTCC Trophy.



Opening Race – DHL Pole Position: James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

Opening Race – Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

Main Race – DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race – Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy: Hugo Valente (LADA Vesta), 1’23″087 (nuovo giro record)

WTCC Trophy, Opening Race – Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

WTCC Trophy, Main Race – Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën