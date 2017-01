Gli appuntamenti della nuova stagione: #2 Italia

Il FIA World Touring Car Championship ritorna in Italia, a Monza, per il secondo evento del 2017. Vediamo Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’evento del 28-30 aprile.

IL CIRCUITO

Nome: Autodromo Nazionale di Monza

Indirizzo: Via Vedano, 5, 20900 Monza MB, Italia

Sito: www.monzanet.it

Lunghezza: 5,793km

Opening Race: 9 giri (52,137km)

Main Race: 11 giri (63,723km)

Giro record (qualifica): Yvan Muller (Chevrolet Cruze), 1'56"486 (179,03km/h), 23/03/13

Giro record (gara): Rob Huff (Chevrolet Cruze), 1'59"000 (175,25km/h), 11/03/12

Precedenti: 8 (la WTCC Race of Italy si è svolta anche ad Imola nel 2009)

Fuso orario: GMT +2h

Alba/tramonto: da comunicare

Temperatura prevista: da comunicare

Aereoporto: Milano Linate (26km)



DESCRIZIONE

Costruito nel 1922, il circuito di Monza non è tappa fissa delle gare solo per gli italiani, ma anche per il WTCC: la prima gara del FIA World Touring Car Championship si svolse proprio in Brianza nel 1987, mentre nel calendario 2005 del campionato rivisitato Monza fu presente. Con il suo parco storico che lo circonda, il tracciato lombardo manca dal 2013, ma nel 2017 tornerà a far sfrecciare le TC1 su Curva Grande, Lesmo e Parabolica.



I VINCITORI

2013: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Yvan Muller (Chevrolet Cruze)

2012: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Yvan Muller (Chevrolet Cruze)

2011: Gara 1: Rob Huff (Chevrolet Cruze); Gara 2: Rob Huff (Chevrolet Cruze)

2010: Gara 1: Andy Priaulx (BMW 320si); Gara 2: Yvan Muller (Chevrolet Cruze)

2009: Gara 1: Gabriele Tarquini (SEAT León); Gara 2: Yvan Muller (SEAT León)

2008: Gara 1: Yvan Muller (SEAT León); Gara 2: Gabriele Tarquini (SEAT León)

2007: Gara 1: Yvan Muller (SEAT León); Gara 2: Jordi Gené (SEAT León)

2006: Gara 1: Andy Priaulx (BMW 320si); Gara 2: Augusto Farfus (Alfa Romeo 156)

2005: Gara 1: Dirk Muller (BMW 320i); Gara 2: James Thompson (Alfa Romeo 156)



I PRECEDENTI

2005-2008, 2010-2013, 2017: Autodromo Nazionale di Monza

2009: Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola



LA TOP5

1: Il primo campionato del WTCC si svolse nel 1987 con l'evento Monza 500. Le BMW (fra cui anche quella del Campione Roberto Ravaglia) occuparono le prime 6 posizioni, ma furono escluse tutte poiché trovate sottopeso. Le vittorie andarono ad Allan Moffatt e John Harvey (Holden VL Commodore SS), ma non rientrando fra quelli che potevano prendere punti nel WTCC il masimo bottino se lo portarono a casa Walter Voulaz e Marcello Cipriani con le rispettive Alfa Romeo 75.

2: Il tedesco Dirk Müller vinse con la sua BMW la prima gara del nuovo WTCC a Monza nell'aprile del 2005. James Thompson si impose con la sua Alfa Romeo in Gara 2, mentre Andy Priaulx, che poi si laureò Campione, concluse con un quarto ed un quinto posto.

3: Thompson era fra i favoriti anche nel 2013 quando la LADA del suo compagno di squadra Aleksey Dudukalo gli piombò addosso alla prima variante durante le qualifiche, mettendo entrambe le vetture fuori gioco.

4: Monza è famosa per l'abolizione del vecchio anello dal 1969, mentre ogni anno si svolge il Monza Rally Show, vinto nel 2016 dall'idolo della MotoGP, Valentino Rossi.

5: Nel 1971 il GP d'Italia di F1 ebbe un finale incredibile, con cinque piloti racchiusi in 0"6. Peter Gethin battè Ronnie Peterson per 0"01!