Gli appuntamenti della nuova stagione: #3 Ungheria

Dal 2011 il FIA World Touring Car Championship corre all'Hungaroring la WTCC Race of Hungary, dove anche quest'anno (12-14 maggio) vedremo i numerosissimi fan di Norbert Michelisz.

IL CIRCUITO

Nome: Hungaroring

Indirizzo: 2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Ungheria

Sito: www.hungaroring.hu

Lunghezza: 4,381km

Opening Race: 12 giri (52,572km)

Main Race: 15 giri (65,715km)

Giro record (qualifica): José María López (Citroën C-Elysée), 1'46"109 (148,6km/h), 23/04/16

Giro record (gara): Yvan Muller (Citroën C-Elysée), 1'50"119 (143,223km/h), 04/05/14

Precedenti: 6

Fuso orario: GMT +2h

Alba/tramonto: da comunicare

Temperatura prevista: da comunicare

Aereoporto: Budapest (42km)



DESCRIZIONE

Situato vicino alla capitale Budapest, l’Hungaroring è diventato famoso per essere stato teatro del primo GP di F1 nel 1986, nell’epoca della Cortina di Ferro; in quella occasione vinse Nelson Piquet su Williams-Honda. Da quell’anno è sempre stato presente nel calendario di F1 e ormai è diventato appuntamento fisso anche per il WTCC. Molto popolari sono anche i tifosi locali, che hanno sempre sostenuto a gran voce il loro idolo Norbert Michelisz, autore di una fantastica vittoria nel 2015 scattando dalla pole con la sua Honda.



I VINCITORI

2016: Opening Race: Mehdi Bennani (Citroën); Main Race: José María López (Citroën)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Norbert Michelisz (Honda Civic)

2014: Gara 1: Yvan Muller (Citroën C-Elysée); Gara 2: Gianni Morbidelli (Chevrolet Cruze)

2013: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Rob Huff (SEAT León)

2012: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Norbert Michelisz (BMW 320)

2011: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Yvan Muller (Chevrolet Cruze)



I PRECEDENTI

2011-Oggi: Hungaroring



LA TOP5

1: Nel 2016 il WTCC è stato il primo campionato internazionale a correre sul nuovo asfalto dell’Hungaroring.

2: Uno degli appuntamenti della WTCC Race of Hungary sarà la sfilata per le strade di Budapest, con in testa i piloti di WTCC e F1.

3: Gianni Morbidelli vinse l’unica gara nel WTCC proprio all’Hungaroring nel secondo round del 2014.

4: L’Ungheria è uno dei paesi più antichi d’Europa, fondata nell’896 prima ancora che Francia e Germania venissero divise e prima dell’unificazione dell’impero anglo-sassone.

5: Il cubo di Rubik, inventato da Erno Rubik, è una delle più famose invenzioni del paese assieme alla penna a sfera (di László Bíró) e al progetto di bomba ad idrogeno (di Edward Teller).