Gli appuntamenti della nuova stagione: #4 Germania

Il FIA World Touring Car Championship farà tappa in Germania il weekend del 25-27 maggio per la leggendaria "Big One", ovvero la gara sul Nürburgring Nordschleife, pista che ospiterà il WTCC per il terzo anno consecutivo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’evento.

IL CIRCUITO

Nome: Nürburgring Nordschleife

Indirizzo: Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Germania

Sito: www.24hrennen.de

Lunghezza: 25,378 km

Opening Race: 3 giri (76,134km)

Main Race: 3 giri (76,134km)

Giro record (qualifica): José María López (Citroën C-Elysée) 8'35"541 (177,21km/h), 27/05/16

Giro record (gara): José María López (Citroën C-Elysée), 8'40"688 (175,40km/h), 16/05/15

Precedenti: due (La WTCC Race of Germany si è svolta ad Oschersleben dal 2005 al 2011)

Fuso orario: GMT +2h

Aereoporto: Coloia - Bonn (97 km)



DESCRIZIONE

La Germania è tornata nel calendario del WTCC nel 2015 dopo tre anni di assenza. Chiaramente diventa difficile paragonare Oschersleben con il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve. L’evento dello scorso anno è stato di supporto all’ADAC Zurich 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto Yvan Muller battere José María López per soli 0"173 in Gara 1, distacco minimo per una gara del WTCC. Nel 2016 "Pechito fece doppietta, in una manifestazione che vide in pista anche i concorrenti della FIA European Touring Car Cup.



I VINCITORI

2016: Opening Race e Main Race: José María López (Citroën C-Elysée)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Yvan Muller (Citroën C- Elysée)

2011: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Franz Engstler (BMW 320)

2010: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Andy Priaulx (BMW 320)

2009: Gara 1: Andy Priaulx (BMW 320); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)

2008: Gara 1: Augusto Farfus (BMW 320); Gara 2: Félix Porteiro (BMW 320)

2007: Gara 1: Yvan Muller (SEAT León); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)

2006: Gara 1: Andy Priaulx (BMW 320); Gara 2: Jörg Muller (BMW 320)

2005: Gara 1: Andy Priaulx (BMW 320); Gara 2: Alex Zanardi (BMW 320)



I PRECEDENTI

2015-Oggi: Nürburgring Nordschleife

2005-2011: Oschersleben



LA TOP5

1: Il Nordschleife fu utilizzato per la prima volta nel 1927 e comprendeva anche le strade del Südschleife lungo i 28,265km sui monti Eifel. In quella occasione corsero auto e moto.

2: Dopo i primi GP degli anni ’20, nel 1931 si disputò il GP di Germania su una versione da 22,8km: vinse Achille Varzi con la sua Bugatti T51.

3: La pista più corta del Nürburgring è stata inaugurata nel 1984 e ora viene inclusa nel percorso del Nordschleife per le 24h.

4: La Germania confina con ben nove paesi: Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

5: La Germania è il secondo paese d’Europa per consumazioni di birra (2,55 miliardi di galloni registrati nel 2012); al primo posto resta la Repubblica Ceca. Esistono oltre 1200 birrerie e 5000 marchi diversi.



COSA E' SUCCESSO NEL 2016?

José María López ha dominato sul leggendario Nürburgring Nordschleife nella FIA WTCC Race of Germany. Il pilota della Citroën ha rimontato dal nono posto nella Opening Race andando a trionfare per mezzo secondo, poi si è portato a casa la Main Race, per la quale partiva dalla pole position. Tiago Monteiro era stato in testa per gran parte della Opening Race, ma il pilota della Honda è stato protagonista di uno spettacolare incidente nel corso dell’ultimo giro; Yvan Muller, che era alle sue spalle, non ha potuto evitarlo. Entrambi si sono ritirati e il portoghese è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Tom Chilton ha invece siglato una doppia vittoria nel WTCC Trophy grazie ad un secondo ed un terzo posto assoluto. Il britannico si aggiudica anche il TAG Heuer Best Lap Trophy ( e un orologio TAG Heuer) per aver completato in 8’47″586 i 25,378km dell’Inferno Verde. Norbert Michelisz (Honda) sale per due volte sul podio, mentre a punti vanno anche le Volvo Polestar e le LADA.



Opening Race – DHL Pole Position: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Opening Race – Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race – DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race – Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC), 8’47″586

WTCC Trophy, Opening Race – Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race – Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Honda