Gli appuntamenti della nuova stagione: #5 Portogallo

Il FIA World Touring Car Championship farà tappa a Vila Real il weeked del 23-25 giugno. Ecco cosa c'è da sapere su queste gare che avranno luogo in un circuito cittadino fantastico.

IL CIRCUITO

Nome: Circuito Internacional de Vila Real

Indirizzo: Av. Carvalho Araújo 7, 5000-651 Vila Real, Portogallo

Sito: www.civr.pt

Lunghezza: 4,785km

Opening Race: 11 giri (52,635km)

Main Race: 13 giri (62,205km)

Giro record (qualifica): Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC), 1'56"633 (147,6km/h), 25/06/16

Giro record (gara): Rob Huff (Honda Civic WTCC), 1'58"385 (145,5km/h), 26/06/16

Precedenti: 2 (La WTCC Race of Portugal si è tenuta anche all'Estoril, Portimão e Porto)

Fuso orario: GMT +1h

Aereoporto: Porto (101km)



DESCRIZIONE

Il WTCC è tornato a correre in Portogallo nel 2015 su un circuito bellissimo e ricco di storia. Le gare sui saliscendi di Vila Real risalgono al 1931, anno in cui Gaspar Sameiro ed Ercilio Barbosa vinsero l’evento sui 7.150m di pista con la loro Ford Model A. Negli anni a seguire non sempre vennero disputate gare, ma con l’arrivo del WTCC a Vila Real si è visto per la prima volta un Mondiale FIA. Il layout da 4.755m è ricco di curve, salite e discese, con diverse chicane inserite per motivi di sicurezza; l’ultima sezione in discesa vede le vetture toccare i 240km/h. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato.



I VINCITORI

2016: Opening Race: Tom Coronel (Chevrolet Cruze); Main Race: Tiago Monteiro (Honda Civic)

2015: Gara 1: José María López (Citroën C-Elysée); Gara 2: Ma Qing Hua (Citroën C-Elysée)

2013: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: James Nash (Chevrolet Cruze)

2012: Gara 1: Yvan Muller (Chevrolet Cruze); Gara 2: Alain Menu (Chevrolet Cruze)

2011: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Cruze); Gara 2: Rob Huff (Chevrolet Cruze)

2010: Gara 1: Tiago Monteiro (SEAT León); Gara 2: Gabriele Tarquini (SEAT León)

2009: Gara 1: Gabriele Tarquini (SEAT León); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)

2008: Gara 1: Rickard Rydell (SEAT León); Gara 2: Tiago Monteiro (SEAT León)

2007: Gara 1: Alain Menu (Chevrolet Lacetti); Gara 2: Augusto Farfus (BMW 320)



I PRECEDENTI

2015-Oggi: Vila Real

2010, 2012: Portimão

2008: Estoril

2007, 2009, 2011, 2013: Porto



LA TOP5

1: Vila Real ha ospitato la F3 negli ani ’60, poi ci furono anche altre gare; Chris Craft e David Piper, ad esempio, vinsero la 6h del 1969 al volante di una Porsche 908.

2: Negli anni ’80 si sono sempre corse gare turismo, fino ad un incidente mortale che nel 1991 costrinse le autorità ad intervenire per aumentare gli standard di sicurezza. Le gare sono ricominciate nel 2007 con un appuntamento storico vinto da Stirling Moss.

3: Il nome Vila Real (Città Reale) è stato coniato da Re Denis di Portogallo nel 1289.

4: Il portoghese Tiago Monteiro è nato nella vicina Porto, ma non aveva mai corso a Vila Real prima delle gare del WTCC nel 2015; secondo lui la pista è un misto fra Nürburgring Nordschleife e Macao.

5: La vittoria ottenuta da Monteiro nella Main Race del 2016 lo ha aiutato a chiudere al terzo posto in classifica piloti, suo miglior risultato in carriera.



COSA E' SUCCESSO NEL 2016?

Tiago Monteiro torna al successo nel FIA World Touring Car Championship conquistando una emozionante vittoria casalinga nella WTCC Race of Portugal. Nonostante fosse reduce dall’esclusione dalle gare in Marocco e dall’incidente in Germania, il pilota della Honda è stato autore di una grande prova a Vila Real. Partito dalla DHL pole position, Monteiro ha resistito alle pressioni della Citroën guidata da Yvan Muller precedendo al traguardo il francese e il compagno di squadra Norbert Michelisz. Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing) vince nel WTCC Trophy. Nella Opening Race il privato Tom Coronel ha invece festeggiato la seconda vittoria stagionale. Il pilota della ROAL Motorsport conclude davanti a Tom Chilton e si porTa a casa il successo nel WTCC Trophy. Terzo posto per Nicky Catsburg con la LADA. Rob Huff (Honda) vince invece il TAG Heuer Best Lap Trophy grazie al giro record segnato dal britannico in 1’58″385 nella Main Race. Per l’occasione Huff si porta a casa un orologio TAG Heuer. Thed Björk (Polestar Cyan Racing) conclude a punti in entrambe le gare, mentre il suo compagno di squadra Robert Dahlgren ha affrontato la sua prima avventura con la Volvo. Il Campione del Mondo José María López torna a casa con due quinti posti che comunque significano punti importanti in ottica campionato.



I DATI:

Opening Race – DHL Pole Position: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Opening Race – Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Main Race – DHL Pole Position: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Main Race – Vittoria: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

TAG Heuer Best Lap: Rob Huff (Honda Civic WTCC), 1’58″385

WTCC Trophy, Opening Race – Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

WTCC Trophy, Main Race – Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën