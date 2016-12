Gli impegni di Chilton non sono mai troppi

Tom Chilton nel 2017 sta provando ad entrare nella storia, correndo World e British Touring Car Championship nello stesso anno.

Il britannico ha firmato per correre con una Vauxhall nel BTCC, ma non è detto che la sua carriera nel FIA WTCC sia conclusa.



Il 31enne in carriera ha centrato quattro successi nella massima serie turismo, ma ha una gran voglia di essere il successore di José María López.



"Ho firmato per guidare la Vauxhall del team Power Maxed Racing nel BTCC, ma ciò non significa che la mia carriera nel WTCC sia conclusa - ha puntualizzato Chilton - Sto cercando di riunire tutti gli sponsor possibili per esserci, ho la grande occasione di lottare per il titolo mondiale e voglio provarci, visto che non ci sono concomitanze di eventi. Detto ciò, ammetto che al momento non è ancora stato firmato nulla".



Nel 2016 la sua prima stagione nel WTCC con la Sébastien Loeb Racing è stata ottima, con la vittoria centrata nella Opening Race in Argentina, la conquista del TAG Heuer Best Lap Trophy al Nürburgring Nordschleife e il secondo posto nel WTCC Trophy, dove è stato battuto solamente dal compagno di squadra Mehdi Bennani.



Nella classifica assoluta Chilton si è piazzato ottavo e il prossimo anno potrebbe essere uno dei grandi favoriti.