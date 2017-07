Grande copertura TV per la WTCC Race of Argentina

La WTCC Race of Argentina verrà seguita in tutto il paese grazie a Televisión Pública Argentina (TVPA) che tramsetterà entrambe le gare di domenica in diretta.

Il nuovo canale si aggiunge a FOX Sports Latin America, che in questo caso manderà in onda l'evento su FOX Sports 1, e Canal 12, che darà le qualifiche.



Anche FOX Sports Latin America si occuperà delle dirette di qualifiche e Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) e per questa volta si passa su FOX Sports 1 per aumentare la popolarità del WTCC in Argentina.



Oltre ai weekend di gara, FOX Sports Latin America manda in onda anche WTCC All Access, dove avremo interviste esclusive con Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri, i due piloti sudamericani della serie. Guerrieri è stato ospite anche di Central FOX Nitro a Buenos Aires mercoledì sera.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha detto: "La battaglia per la vittoria nel FIA World Touring Car Championship sarà molto intensa in Argentina, è ottimo che tutti possano vederla in TV. Fox Sports e i canali del paese stanno facendo un ottimo lavoro per promuovere il WTCC in Sud America e sono contento che parecchi media si siano accreditati per le gare di Termas, ne abbiamo molti di più di quattro anni fa".



FOX Sports Latin America è disponibile non solo in 8 milioni di case in Argentina, ma anche in Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Perù, Venezuela ed Uruguay. Canal 12 vanta un share di 2,5 milioni solo a Córdoba e nelle province di Catamarca, La Rioja, San Luis e La Pampa. TVPA è visibile in tutta l'Argentina, mentre Deport TV manderà in onda in differita le gare della WTCC Race of Argentina.