Grande pole a Ningbo per Girolami

Néstor Girolami ha finalmente mostrato il suo vero talento conquistando il DHL Pole Position Award nelle qualifiche del FIA World Touring Car Championship andate in scena al Ningbo International Speedpark.

Il pilota della Polestar Cyan Racing ha piazzato la sua Volvo davanti alla Civic del Castrol Honda WTCC Team di Norbert Michelisz lungo i 4,015km della pista cinese.



"Bebu", che fino ad ora aveva avuto una stagione molto sfortunata, è il 26° pilota a prendersi una pole position nel WTCC, il 6° diverso del 2017 e il primo argentino dopo José María López, che partì davanti proprio in Cina un anno fa per l'ultima volta.



L'ottima giornata per la Volvo Polestar, di proprietà dell'azienda cinese Geely Automobile, si è concretizzata anche con la vittoria di Girolami, Thed Björk e Nicky Catsburg nel WTCC MAC3.



“Finalmente, il team ha fatto un lavoro fantastico. Due giorni fa avevamo provato per risolvere i miei problemi, quelle vibrazioni che mi disturbavano e che ora non ci sono più. Sono felice e più fiducioso, voglio vincere e aiutare i miei compagni in campionato”, ha commentato l’argentino.



Il suo compagno di squadra Thed Björk era stato il più rapido in Q1 davanti a Rob Huff, Michelisz e Gabriele Tarquini. I migliori 12 sono passati alla Q2, ma senza Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing), clamorosamente 13° con la sua Citroën C-Elysée WTCC, così come Tom Coronel, Daniel Nagy e Filipe De Souza.



Tarquini è stato bravissimo ad ottenere il miglior tempo in Q2 proprio all’ultimo tentativo e si è guadagnato l’accesso in Q3 come Girolami, Michelisz, Björk ed Huff.



Tom Chilton, Esteban Guerrieri, Nicky Catsburg e John Filippi sono invece stati eliminati. Con il 10° tempo Yann Ehrlacher si è invece portato a casa la DHL Pole Position della Opening Race, anche se non con grande soddisfazione.



“Avevamo il passo per fare meglio – ha ammesso – Avrei preferito chiudere sesto o settimo e lottare per posizioni migliori, ma è una buona opportunità per partire davanti nella Opening Race”.



Ehrlacher avrà al suo fianco John Filippi (Sébastien Loeb Racing, Citroën C-Elysée WTCC).



Problemi per Zsolt Dávid Szabó, fermato da un guasto meccanico.



Un grande rientro per Tarquini

Gabriele Tarquini, Campione WTCC 2009 e vincitore di 22 gare, è tornato sostituendo Tiago Monteiro. Dopo un anno di assenza, l'abruzzese di è subito riacclimatato riuscendo a firmare il miglior tempo in Q2, mentre un errore commesso al volante della sua Honda Civic durante la Q3 lo ha relegato al quinto posto. "Dopo i primi 10 giri del mattino mi sono finalmente ricordato come si guidava una TC1 - ha spiegato - Ottenere il miglior tempo in Q2 è stato fantastico, ma purtroppo sono tornato in pista in Q3 per ultimo proprio quando aveva iniziato a piovere più forte. Alla curva 1 ho commesso un errore, dopo ho provato a spingere per recuperare, ma esagerando e dovendomi accontentare del quinto posto. Comunque ho ottenuto un bel risultato e sono in una buona posizione per aiutare il team e Norbi Michelisz, così come farò del mio meglio per dare una mano a Tiago".



I piloti uniti per la campagna #GoTiago18

Prima di scendere in pista, i piloti hanno voluto sposare la campagna in favore del leader Tiago Monteiro, rimasto a casa dopo l'incidente patito nei test di Barcellona. Ognuno ha applicato l'adesivo #GoTiago18 sulla propria auto.



Cosa manca?

La WTCC Race of China prosegue con Opening Race e Main Race in programma domenica. La prima sarà di 13 giri e scatterà alle 14;30 locali, seguita poi dalla seconda (16 giri) alle 16;30. Oltre alle trasmissioni TV in tutto il mondo, la WTCC Race of China andrà anche in diretta streaming su Tencent, LeTV e PPTV in collaborazione con XiaoMi e DouyuTV.