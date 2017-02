Grandi motivazioni per Björk

Thed Björk è sempre più convinto di poter essere uno dei protagonisti di questa stagione del FIA World Touring Car Championship.

Nonostante in casa Polestar Cyan Racing debbano ancora annunciare ufficialmente i nomi dei piloti scelti per correre con la Volvo S60 Polestar TC1 nel 2017, lo svedese parte motivato dalla vittoria ottenuta nella passata stagione in occasione della Opening Race in Cina e del podio centrato nella Main Race in Qatar.



"Il successo di Shanghai e il momento positivo confermato in Qatar sono fatti importanti - ha detto Björk - E' stato il modo migliore per terminare la stagione e aiutare psicologicamente il team".



Riguardo alle possibilità di vittoria del titolo, ecco la sua posizione: "Sono fiducioso perché il team sta facendo grandissimi sforzi durante i test. Quello che abbiamo imparato lo scorso anno è stato messo assieme per ripartire alla grande, per questo ci credo".



La stagione 2017 inizierà con la WTCC Race of Morocco, in programma sul Circuit Moulay El Hassan di Marrakech il 7-9 aprile.